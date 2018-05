Stiri pe aceeasi tema

- Doua filme incluse in competitia internationala pentru Trofeul Transilvania vor fi prezentate in premiera nationala in cadrul Zilelor Filmului Romanesc, sectiune a programului celei de-a 17-a editii a Festivalului International de Film Transilvania, care va avea loc in perioada 25 mai - 3 iunie, potrivit…

- Un numar de 35 de pelicule vor fi prezentate in programul Zilele Filmului Romanesc al Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), unde actorii Anna Szeles si Dan Nutu vor fi omagiati cu premiul pentru intreaga cariera, respectiv premiul pentru excelenta, informeaza news.ro.Facebook,…

- Fanny Ardant revine in Romania ca invitat special al Festivalului International de Film Transilvania (25 mai - 3 iunie, Cluj-Napoca). Ajuns la cea de-a 17-a editie, cel mai mare eveniment de film din Romania ii dedica artistei franceze un medalion de autor – intitulat Close-up Fanny Ardant. De asemenea,…

- Actrita franceza Fanny Ardant este personalitatea lumii cinematografice pe care echipa Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) a ales-o pentru acordarea Trofeului Transilvania din acest an, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa organizata la Cluj-Napoca, presedintele festivalului,…

- Noua debuturi puternice, dintre care doua semnate de regizori romani, vor concura pentru Trofeul Transilvania, alaturi de alte trei filme realizate de autori aflați la cel de-al doilea lungmetraj – in cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, care incepe pe 25 mai la Cluj. Prezentate in…

- Prezentate in premiera nationala pe marele ecran, cele 12 filme din competitia oficiala a celei de-a 17-a editii a Festivalului International de Film Transilvania iau pulsul noii generatii de cineasti din intreaga lume.

