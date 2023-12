Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nicolae este praznuit de credincioșii de pretutindeni pe data de 6 decembrie, in fiecare an. Aceasta este o sarbatoare speciala pentru creștini, ale caror ganduri merg spre ocrotitorul copiilor, inalțand rugaciuni pentru binecuvantare, sanatate și protecție.

- Sfantul Nicolae este ocrotitorul copiilor. El vine in fiecare an pe 6 decembrie și umple ghetuțele copiilor. Totuși, aceasta figura are și o latura religioasa, iar ca dovada sta numarul de altare și biserici din intreaga lume dedicate memoriei sale. Iata rugaciunea pe care sa o rostești de Sfantul Nicolae…

- Nicolae este unul dintre cei mai iubiti sfinti praznuiți de Biserica Ortodoxa. De marea sarbatoarea din Postul Craciunului, așteptata de copii și adulți, deopotriva, se leaga, in lumea satului, o serie de tradiții și superstiții.

- SEMNAL DE ALARMA… Asociația InfoCons atrage atenția parinților care se pregatesc de Sfantul Nicolae. Aceștia trebuie sa fie atenți la ce cumpara, sa verifice daca jucariile sunt sau nu conforme, pentru a nu-i pune in pericol pe cei mici. InfoCons a oferit și cateva exemple de jucarii “așa nu”, printre…

- Deschiderea Targului de Craciun – 2023 din Alba Iulia și aprinderea iluminatului festiv urmeaza sa aiba loc in data de 6 decembrie, in seara de Sfantul Nicolae. „Iluminatul festiv nu se va putea intampla de 1 Decembrie. Intr-o parte din oraș au fost deja montate, vor fi pornite luminile de pe stalpi,…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Bacau au demonstrat inca o data ca pentru ei, cel mai frumos cadou este sa aduca zambete pe chipurile semenilor lor. Cu inimile pline de generozitate și speranța, pompierii bacauani au facut un gest special pentru copiii care au inceput…

- Cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, preotul Mihai Smadu, de la Tudor Vladimirescu, județul Galați, recreaza magia copilariei pentru zeci de copii din localitate, pe care-i desprinde din fața ecranelor și-i invața tainele vieții.

- ”Inceperea noului an scolar inseamna, pentru cei mai multi dintre parinti, cheltuieli suplimentare cu pregatirea copiilor pentru scoala. Pe fondul provocarilor financiare generate de inflatie si cresterea costului vietii, aproape 60% dintre parinti incearca sa se incadreze intr-un buget de cel mult…