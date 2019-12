Stiri pe aceeasi tema

- Copiii internati la secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Satu Mare au avut parte de o surpriza de proportii in aceasta seara. Moș Nicolae a venit sa le aduca micutilor daruri, insa nu oricum, ci pe fereastra. Moșul a coborat de pe acoperisul institutiei medicale si i-a salutat pe copii…

- Institutul "Marius Nasta" continua si in acest an traditia de a darui copiilor internati aici cadouri de Mos Nicolae. Aproximativ 50 de copii, cea mai mare parte cu diagnosticul de tuberculoza, primesc joi daruri de Mos Nicolae.

- Nu e copil care sa nu arda de curiozitate și nerabdare inaceasta perioada in așteptarea magiei care are loc in noaptea de 5 spre 6 decembrie,atunci cand vine Moș Nicolae, dar nici adult care sa nu se gandeasca macar oclipa cu nostalgie la felul in care il facea sa se simta aceasta sarbatoareatunci cand…

- Moș Nicolae 2019 este așteptat cu nerabdare de catre toti copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae sa le poata umple cu cadouri, scrie traditii-superstitii.ro. Exista insa și posibilitatea ca moșul sa nu fie intotdeauna darnic…

- Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, este asteptat cu bratele deschis de toti copiii, in aceasta noapte! Sau mai bine spus, cu ghetutele lustruite bine, bine! Tu stii de ce se pun dulciuri in ghetele copiilor cuminti? Ce se afla, de fapt, in spatele acestui obicei?

- Unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin este sarbatorit in 6 decembrie. Este momentul in care copiii așteapta cu nerabdare cadouri in ghetuțele curate, dar este prilej de bucurie și pentru cei mari. Moș Nicolae, așa cum este el cunoscut in popor, este ocrotitorul copiilor, mai ales…

- Gradinita „Familia“ a luat fiinta la data de 1 octombrie 2001, la initiativa Arhiepiscopului Dunarii de Jos, si este singura institutie de gen din zona care accepta si copii cu probleme speciale. Cheltuielile sunt suportate de o parohie, cu sprijinul financiar al unor donatori.