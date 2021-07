Stiri pe aceeasi tema

- Jackie Chan, un simbol al Hong Kong-ului, a anunțat ca vrea sa devina membru al Partidului Comunist Chinez. Actorul de 67 de ani a facut aceasta dezvaluire in timpul unui discurs la Beijing, dupa ce a laudat mareția și acțiunile Partidului.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj tranșant tuturor liderilor lumii, cu ocazia implinirii a o suta de ani de la inființarea Partidului Comunist Chinez. Aniversarea centenarului are loc in contextul in care China se afla in competiție directa cu SUA pentru supremația globala. Celebrarea…

- China trebuie sa-si imbunatateasca modul in care isi spune „naratiunile” unei audiente globale in contextul in care cauta sa dezvolte o voce internationala care sa-i reflecte statutul pe scena mondiala, a afirmat presedintele Xi Jinping, potrivit agentiei de presa Xinhua, a transmis ieri Agentia Reuters,…

- China, tara cu cea mai mare populatie din lume, inregistreaza o scadere puternica a ratei natalitatii. Prin urmare, statul urmeaza sa suprime limita de doi copii pe cuplu si sa autorizeze familiile sa aiba pana la trei copii, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua, relateaza AFP. Aceasta…