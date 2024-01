Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Turciei a aprobat aderarea Suediei la NATO, dupa luni de deliberari. Ungaria ramane singurul stat membru al Organizației Tratatului Nord-Atlantic ce nu a aprobat cererea de aderare a Suediei, informeaza Mediafax.Plenul parlamentului de la Ankara a votat marți pentru acceptarea cererii…

- Parlamentul turc a ratificat marti seara aderarea Suediei la NATO, marcand incheierea a 20 de luni de negocieri intre Ankara si Stockholm, transmite AFP.Candidatura suedeza, care necesita acum unda verde din partea Ungariei, a fost aprobata cu o majoritate covarsitoare, potrivit Agerpres. …

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat marti votul Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului turc in favoarea aderarii Suediei la Alianta Nord-Atlantica. Potrivit lui, aceasta o etapa deschide oficial calea spre NATO pentru Suedia, scrie Agerpres. „Contez pe (aceste doua state)…

- Secretarul general al NATO a salutat marti votul Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului turc in favoarea aderarii Suediei la Alianta Nord-Atlantica. Astfel, posibilitatea ca Turcia sa dea unda verde aderarii țarii scandinave ar fi mai mare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Turcia si Ungaria…

- Legea a fost publicata in Monitorul Oficial! Ce se intampla cu comisioanele bancare in anul 2024Mare atenție! Legea a fost publicata in Monitorul Oficial, zilele acestea. In anul 2024 se va petrece o schimbare radicala pe piața bancara. Sunt vizate comisioanele bancare. Ce se intampla cu comisioanele…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- Noua lege a pensiilor a fost publicata in Monitorul Oficial.Potrivit noii legi, toate pensiile cresc de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8% și sunt recalculate din septembrie 2024. De asemenea, legea mai prevede ca, pana in 2035, varsta de pensionare sa fie aceeași pentru femei și barbați, respectiv 65 de…

- Turcia ar urma sa ratifice aderarea Suediei la Alianta Nord-Atlantica ''in cateva saptamani'', a declarat miercuri ministrul suedez de externe, Tobias Billstrom, citand o declaratie a omologului sau turc, Hakan Fidan, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.