Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul iunie 2020-iunie 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,17%, preturile de consum au crescut cu 0,3% in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021, iar rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, arata datele publicate marți, 13 iulie, de Institutul Național de Statistica ( INS ). Toate alimentele…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,9% in luna iunie 2021, de la 3,8% in mai. In iunie 2021 fața de aceeași luna din 2020, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,71%, marfurile alimentare cu 2,17%, iar serviciile cu 1,59%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Majoritatea guvernamentala PNL, USR și UDMR susține adoptarea in Parlament a unui proiect de lege care prevede ca incepand cu 1 martie 2022, in fiecare an, principalele ajutoare sociale cu excepția alocației de stat pentru copii se vor majora automat daca va crește și inflația (cresc prețurile).…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situatia din luna…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie. Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna mai…

- Institutul Național de Statistica a transmis marți primele date (semnal) cu privire la evoluția economiei pe primele 3 luni din an. Potrivit estimarilor, PIB-ul României a crescut în primul trimestru din 2021 cu 2,8% fața de trimestrul anterior, dar a scazut fața de primul trimestru din…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,2% in luna aprilie a acestui an, de la 3,1% in martie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,21%, marfurile alimentare cu 0,76%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica