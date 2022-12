De exemplu, un consumator de energie electrica are domiciliul la o adresa (fara a preciza daca este proprietate proprie sau chirie), acolo unde și l-a stabilit pentru a-și putea inscrie copilul la o anumita școala, dar locuiește la un alt imobil, unde are reședința. La locul unde efectiv locuiește și are reședința a consumat 95 kWh in medie in anul 2021, energie electrica. In perioada 1 septembrie 2022 – 19 septembrie 2022 are un consum de energie electrica de 364 kWh, pentru care inaintea publicarii noii legi a energiei trebuia sa achite 247,52 lei, contravaloarea energiei electrice consumate.…