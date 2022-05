Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a legii offshore, care va debloca investițiile pentru extragerea gazelor de la Marea Neagra. Proiectul, aflat in procedura de urgența, merge spre Camera Deputaților.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a scris, miercuri, pe Facebook, dupa votul din Senat pe legea offshore, ca prin aceasta lege vom asigura independenta si securitatea energetica a Romaniei si, totodata, prin modificarile propuse vom stimula dezvoltarea inteprinderilor mici si mijlocii implicate…

- Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989 a fost adoptata cu vot final in Camera Deputatilor, miercuri. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania». ”Dupa mai…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care cresc pedepsele si amenzile in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa și zoofilia in aceasta categorie. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii…

- Proiectul privind mobilizarea cetațenilor in starea de criza pe care Guvernul vrea sa o adopte cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, va fi votat in Parlament chiar in cursul aceleiași saptamani, a anunțat președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu. El a mai confirmat ca proiectul, care modifica…

- Camera Deputaților a votat, marți, in calitate de camera decizionala, un proiect de lege care le permite angajaților din Sanatate veniți in perioada starii de alerta sa ramana in sistem. Proiectul de lege permite ca aceste persoane sa ramana angajate in sistem in baza unui examen, fara concurs propriu-zis…

- Guvernul a pregatit un proiect de lege privind introducerea starii de criza in Romania, ce urmeaza sa fie adoptat și transmis spre aprobare Parlamentului, dupa cum au precizat surse politice. Proiectul aflat pe masa Executivului modifica mai multe legi in vigoare, inclusiv Statutul cadrelor militare…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a avizat favorabil, cu 18 voturi „pentru”, 7 „impotriva” și nici o abținere, Raportul privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Proiectul de lege va fi trimis acum la votul final al deputaților. Proiectul de lege, initiat…