Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 248 de voturi „pentru” si 34 „impotriva”. Actul normativ – modificat astfel incat statul roman are drept de preemțiune asupra zacamintelor care urmeaza sa fie exploatate – merge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Prezent in plenul Camerei Deputaților, […] The post Legea offshore a trecut de Parlament. Cum se va exploata gazul din Marea Neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .