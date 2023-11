Stiri pe aceeasi tema

- Intensificarea dialogului moldo-bulgar la toate nivelurile a fost discutata la intrevederea prim-ministrului Dorin Recean cu vicepreședinta Bulgariei, Iliana Iotova, aflata intr-o vizita de lucru in țara noastra. „Vizita la Chișinau este un semnal puternic de susținere politica și de apreciere a relațiilor…

- București, 26 octombrie 2023. Clarfon și Asociația CSR Nest lanseaza cea de-a treia ediție consecutiva a campaniei anuale de impadurire „Un Pacient Protezat. Un Copac Plantat.” Campania, implementata in acest an cu sprijinul Direcției Silvice Prahova, iși propune sa contribuie la creșterea suprafețelor…

- Germania sustine in continuare ferm „demult meritata aderare” a Romanei la spatiul Schengen, care ar fi atat in interesul Romaniei, cat si al Germaniei si al intregii Uniuni Europene, a afirmat, luni, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, la receptia de Ziua Unitatii Germane si Reunificarea…

- Gebauer a amintit ca tara noastra a indeplinit toate cerintele tehnice pentru a face parte din spatiul de libera circulatie europeana. "Va asigur ca majoritatea covarsitoare a statelor UE sustin Romania si Bulgaria in acest demers si cu totii vor face eforturi pentru a gasi o solutie sa faceti parte…

- „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control pasapoarte, de ce am mai avea un alt ghiseu care sa ingreuneze traficul?”, a declarat Catalin Drula. Conferinta de presa…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari timp de 16 ani in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007,…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, anunța despre inceperea procesului de punere in practica a acordului cu Guvernul Republicii Moldova, privind renovarea a trei noi poduri rutiere peste Prut, a declarat in cadrul ședinței de joi, 14 septembrie, a Guvernului de la București, scrie EcoPolitic și…

- „Doar pe aceasta cale, prin integrarea in economia și piața interna a Romaniei, se rezolva rapid și cardinal problema dezvoltarii economice a Moldovei la est de Prut, se va inregistra un salt calitativ al nivelului de viața al populației, va fi pus un punct definitiv coșmarului aspirațiilor imperialiste…