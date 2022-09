Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat ca Guvernul urmeaza sa modifice in sedinta de joi HG 1447, astfel incat premiile sportivilor de la disciplinele olimpice care obtin performante in competitiile internationale sa fie majorate cu 50%. "Astazi avem un proiect foarte urgent care va intra in…

- In cadrul ședinței plenare de astazi, deputații au votat, in prima lectura, modificari la Legea cu privire la Avocatul Poporului. Inițiativa legislativa are scopul de a consolida și de a oferi o serie de garanții, pentru a eficientiza activitatea instituției Ombudsmanului. Una dintre modificarile propuse…

- ”In perioada 2021 – 2022, ANRE a finalizat 28 actiuni de investigatii in sectorul energiei electrice si al gazelor naturale. Ca urmare a acestor actiuni, ANRE a aplicat unui numar de 24 participanti la piata angro de energie sanctiuni contraventionale in cuantum total de 11.191.316,39 lei , dupa cum…

Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, miercuri, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public.

- Parlamentul va examina modificarea Legii cu privire la proprietatea publica a unitaților administrativ-teritoriale Bunurile imobile transmise in contul cotelor-parți valorice din patrimoniul fostelor intreprinderi agricole vor putea fi inregistrate dupa unitatea administrativ-teritoriala. Raportul pentru…

PSRM a sesizat Curtea Constituționala in vederea examinarii unor prevederi ale Codului serviciilor media audiovizuale care se propun a fi implementate.

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, nu pare sa beneficieze de același raționament juridic din partea instanțelor de judecata in ceea ce privește modul in care trebuie tratate cauzele penale, dupa publicarea Deciziei CCR 358/2022, cu privire l

- Legea pensiilor ar putea fi, din nou, modificata: Categorii noi de salariați ar putea ieși la pensie mai devreme Legea pensiilor ar putea fi, din nou, modificata: Categorii noi de salariați ar putea ieși la pensie mai devreme Un proiect de lege depus la Senat spre dezbatere, propus de catre un grup…