Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, care prevede ajutor pentru incalzirea locuinței și pentru consumul energetic al gospodariei pentru anumite categorii sociale. Legea va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. S-au inregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere. Legea va merge acum la […]