Legea care cuprinde măsuri financiare ce constau în acordarea de granturi pentru tranziţia către economia circulară, promulgată de Klaus Iohannis Actul normativ isi propune revalorizarea resurselor deja existente, reduse la stadiul de deseuri, care polueaza intreg teritoriul national, dar si teritoriile statelor cu care ne invecinam, prin actiunea apelor curgatoare. In acelasi timp, componenta de cercetare si dezvoltare va permite obtinerea unui avantaj competitiv in economia globala, iar digitalizarea implicata va crea noi activitati si procese purtatoare de valoare sau le va eficientiza pe cele deja existente. Masurile financiare privesc acordarea de ajutoare de minimis in vederea stimularii realizarii unor investitii si a unor categorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

