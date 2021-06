Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European se pregatește sa acționeze in justiție Comisia Europeana, pentru ca nu a luat masuri, in condițiile in care exista un risc tot mai mare ca statele membre sa utilizeze in mod abuziv fondurile UE, informeaza un comunicat. Deputații il insarcineaza pe Președintele PE sa solicite…

- Comisia Europeana i-a cerut premierului polonez Mateusz Morawiecki sa-si retraga cererea prin care solicita Tribunalului Constitutional al Poloniei sa confirme preeminenta Constitutiei nationale a acestei tari in fata legislatiei UE, conform unei scrisori consulate joi de AFP. Scrisoarea a…

- Parlamentul European se pregateste sa actioneze in justitie Comisia Europeana pentru ca nu a luat masuri in vederea aplicarii regulamentului cu privire la conditionarea alocarii fondurilor europene de respectarea statului de drept de catre tarile membre, a anuntat joi

- Eurodeputații il insarcineaza pe Președintele PE sa solicite Comisiei, in termen de cel mult doua saptamani, „sa iși indeplineasca obligațiile” in temeiul Regulamentului privind statul de drept. Intr-o rezoluție adoptata joi cu 506 voturi pentru, 150 impotriva și 28 abțineri, eurodeputații…

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa deschida miercuri o procedura de infringement impotriva Germaniei, in urma unei hotarari controversate a Curtii Constitutionale germane, in 2020, care a pus in discutie primatul dreptului european asupra dreptului national, declara marti o sursa europeana pentru…

- „Ieri s-au facut niște numiri interimar la Radio și TV, o forțare a regulamentului ședințelor comune. Va spun in premiera ca sunt 4 state europene intr-o ancheta a Comisiei Europene pentru schimbari abuzive la televiziunile publice din țarile respective.Categoric PSD, in afara faptului ca vom contesta…