Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a le intari capacitatea de a furniza serviciile conexe ale justitiei in procesul digitalizarii Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 20 noiembrie, legea prin care lista utilizatorilor retelelor Serviciului de Telecomunicatii Speciale ( STS ) a fost completata cu doi utilizatori noi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile. Actul normativ are ca obiect…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea privind preventia si depistarea precoce a diabetului, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect instituirea unor masuri si mecanisme legale pentru prevenirea si depistarea precoce a diabetului.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care primariile vor putea angaja zilieri pentru executarea a diferite lucrari din sfera lor de activitate.Citește și: Klaus Iohannis a anunțat LOCKDOWN in Romania: Magazinele se inchid la 21.00, toate școlile trec pe online / LISTA…

- Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca, in cazul infractiunilor de violenta domestica, impacarea dintre parti sa nu mai inlature raspunderea penala.Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art.199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, in sensul stabilirii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Actul normativ urmareste imbunatatirea cadrului legal in materie, in sensul introducerii unor definitii, precum si a unor prevederi…

- Senatul a adoptat in plen, miercuri, in calitate de camera decizionala, propunerea legislativa prin care lista utilizatorilor retelelor Serviciului de Telecomunicatii Speciale a fost completata cu doi utilizatori noi - Uniunea Nationala a Barourilor si Uniunea Nationala a Notarilor Publici.Au…