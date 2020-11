Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit legii, impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. Aceleasi prevederi sunt stipulate si pentru impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice…