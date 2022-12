Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. Guvernul este abilitat sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada cuprinsa intre incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ initiat de catre deputatul PNL Florin Roman prevede ca salile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, actul normativ de modificare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare care prevede ca vor putea deveni ofiteri in Ministerul Afacerilor Interne, in grad de sublocotenent, si persoanele care detin o licenta in specializari necesare structurilor…

- Legea laptelui si a produselor lactate, promulgata de Klaus Iohannis. Noi reguli pentru fermieri, procesatori și comercianți Legea laptelui si a produselor lactate care prevede, intre altele, infiintarea, la nivelul Ministerului Agriculturii, a unui observator care va monitoriza aceasta piata, a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii prin care se aproba Planul național de prevenire si combatere a cancerului in cadrul unui eveniment organizat pe 2 noiembrie 2022 la Palatul Cotroceni. Legea va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023. Principalele prevederi: • servicii…

- Prevederile privind incetarea relațiilor contractuale sunt introduse prin legea adoptata de Parlament pe 20 septembrie, care a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis pe 17 octombrie, devenind Legea nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum si a Ordonantei…