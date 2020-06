Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus. Copilul a venit pe lume intr-un spital britanic și este, oficial, cea mai tanara victima a COVID-19 in Regatul Unit.

- Conform Hotararii Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020, pe intreg teritoriul țarii a fost instituita starea de alerta, iar prin Hotararea de Guvern nr. 476/2020 din 16 iunie 2020, s-a prelungit starea alerta.Astfel, raman in vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit…

- Primul concert cu public pe care Primaria Municipiului Timisoara il va organiza, dupa restrictiile impuse de pandemie, va avea loc la sfarsitul saptamanii viitoare, in Piata Libertatii, cu respectarea regulilor de evitare a raspandirii COVID, invitate fiind trupele timisorene Phoenix, Cargo si Pro Musica,…

- Clipe de groaza pentru un om al legii din București, care va fi nevoit sa aștepte cateva luni bune pentru a afla daca a luat HIV in timpul unei intervenții. Un polițist din Capitala, care a incercat sa indeparteze 10-15 tineri care jucau tenis, spargeau semințe și ascultau muzica in Sectorul 2, a…

- Pt plecari in alte localitați ar putea fi nevoie de declarație și dupa15.o5 Foto: MApN. Despre declarația pe proprie raspundere pentru persoanele care vor parasi localitatea de domiciliu dupa 15 mai, Premierul Ludovic Orban a declarat ca ar putea fi menținuta și dupa expirarea Starii de Urgența.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, duminica seara, ca lista cu masuri pentru prima etapa de relaxare va fi finalizata din punct de vedere juridic, dezbatuta si apoi aprobata in urmatoarea saptamana. "La postarea mea, preluata de pe site-ul MAI, unde sunt publicate spre transparenta…

- In contextul pandemiei, Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Timiș, lanseaza un concurs online de fotografie in cadrul proiectului „Privește Orașul”... The post „Privește Orașul”, in plina pandemie. Timișorenii sunt invitați sa participe la un concurs online de fotografie appeared first…