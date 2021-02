Stiri pe aceeasi tema

- Hotii au reusit sa intre in cladirea in care erau depozitate bunuri confiscate la perchezitii, cu toate ca spațiul avea și alarma.Doar ca fix in momentul jafului sistemul de supraveghere nu a funcționat, prin urmare se banuiește ca hoții au avut complici chiar in randul polițiștilor.Potrivit anchetatorilor,…

- Programul de preventie a fost conceput pentru a veni in sprijinul reintegrarii persoanelor care au comis infractiuni la regimul rutier, avand o structura modulara care permite adaptarea interventiei la nevoile acestor persoane aflate in evidenta Serviciului de Probatiune Constanta.In cadrul Programului…

- In contextul Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli, sarbatorita anual la data de 30 ianuarie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat, in saptamana 25 29 ianuarie a.c., activitati informativ preventive…

- Politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat, in cursul zilei de ieri, o intalnire cu tinerii si personalul unui centru de plasament situat in cartierul Tomis Nord din municipiul Constanta. Adolescentii au aflat ca raspunderea penala a minorilor incepe de la varsta…

- In cursul serii, in jurul orei 22:20, polițiștii au fost sesizati cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice, dintr-un imobil situat in cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca. Efectivele de polițiști și jandarmi au intervenit la adresa indicata și au identificat in interior 27 de persoane, printre…

- O petrecere cu zeci de oameni a fost transmisa live pe Facebook de la Timișoara, unde au fost incalcate toate restricțiile din pandemie. Poliția a venit dupa ce a vazut filmarea și a dat amenzi.Majoratul unei domnișoare din Timișoara a fost transmis live pe Facebook de rude, chiar daca petrecerile sunt…

- Circulația pe timp de noapte e interzisa, in aceasta perioada. Așa ca polițiștii cer explicații tuturor pe care-i vad afara la ore tarzii. In acest weekend, oamenii legii au descoperit un tinerel ce se plimba cu drogurile-n buzunar, șoferi beți și fara permis, tinerei ieșiți la plimbare cu mașina condusa…

- In aceasta perioada, polițiștii Biroului pentru Combaterea Delictelor Silvice intensifica acțiunile pentru protejarea fondului forestier și combaterea taierilor ilegale de arbori. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Nasaud, acțiunile polițiștilor vizeaza verificarea depozitelor și…