Elevii din gimnaziu și liceu ar putea invața cum sa se comporte in situații limita și cum sa acorde primul ajutor, in cadrul unei noi discipline. Este vorba de „Educație pentru viața”, ce ar urma sa fie introdusa de anul viitor și care ar cuprinde un capitol intreg dedicat primului – ajutor. In funcție de nivelul de invațamant, ar putea fi pana la opt lecții, pe parcursul unui an școlar. „A existat o discuție in cadrul Comisiei de Educație din Camera Deputaților și am primit asigurari din partea secretarului de stat care a reprezentat Ministerul Educației ca o asemenea masura va fi prevazuta in…