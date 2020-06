Lecție de drept pentru Ministerul Sănătății, de la judecătorul care a eliberat un maramureșan din carantina instituționalizată Masura carantinarii instituționalizate a fost luata fara sa existe posibilitatea legala de a fi contestata in instanța, deși ea restrange anumite drepturi și libertați ale cetațenilor, arata judecatorul care a dispus, joi, eliberarea unui baimarean care fusese plasat in carantina institutionalizata din cauza Covid-19. Magistratul considera impardonabila inexistența unor norme de aplicare pentru masura legislativa […] The post Lecție de drept pentru Ministerul Sanatații, de la judecatorul care a eliberat un maramureșan din carantina instituționalizata appeared first on Știri online, ultimele știri,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Instantei Supreme din Brazilia a decis ca administratia controlata de presedintele Bolsonaro sa reia publicarea datelor complete despre evolutia cazurilor de COVID-19, dupa ce duminica ministerul Sanatații din Brazilia anunta ca vor mai fi raportate doar cazurile și decesele cauzate…

- Ministerul Sanatații le-a facut plangere penala fostului secretar general și fostului manager al Spitalului Universitar pentru o presupusa incalcare a unor regulamente ale unitaților de primiri urgențe. Situația, daca se va dovedi a fi adevarata, este in oglinda cu cea a președintelui CJ Suceava, Gheorghe…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a prezentat date la zi referitoare la extinderea epidemiei SARS-CoV-2 in Romania. Potrivit datelor furnizate, situația este sub control iar Romania se afla in topul statelor europene in ceea ce privește combaterea pandemiei de Covid-19. „Modul…

- Inca doua persoane vindecate de COVID-19 au donat plasma la Centrul de Transfuzie a Singelui. Despre acest fapt a anunțat Ministerul Sanatații, transmite Știri.md. Din cei peste 56 de pacienți covalescenți, tratați de COVID-19 pina pe 13 aprilie și care intrunesc criteriile pentru donarea de plasma…

- Articolul care prevedea ca persoanele testate pozitiv cu coronavirus dar care nu au simptome pot fi plasate in carantina la domiciliu a fost eliminat din ordinul ministrului Sanatatii care modifica masurile de carantina pentru persoanele care vin din afara tarii, in contextul COVID-19, scrie Agerpres.…

- UPDATE: Presedintele Recep Tayyip Erdogan a refuzat, duminica, demisia ministrului sau de Interne dupa ce in tara au fost impuse masuri stricte de izolare pe parcursul weekendului care au starnit panica, relateaza AFP. "Fie ca natiunea mea, careia nu am vrut niciodata sa-i fac rau, si presedintele…

- CFR Calatori și-a adaptat mersul de tren la conditiile de circulație impuse prin Ordonanțele Militare și prin instituirea starii de urgenta, pentru prevenirea raspandirii infecției cu COVID 19. CFR Calatori face posibile deplasarile atat pentru naveta, cat și cele inter-regionale cu respectarea masurilor…

- Guvernul a pregatit o ordonanța de urgența care țintește subordonarea totala a managementului sanitar din Romania, pe de o parte, și incadrarea de rezidenți și menținerea lor in activitate pana la incheierea crizei, pe de alta parte, scrie medikatv.ro. Guvernul planuiește „prelungirea contractelor medicilor…