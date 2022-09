Lecţia practică de gramatică: Dragii mei şi „dragele” mele… Adjectivul drag este variabil, cu trei forme flexionare: la singular, drag, draga si o forma comuna de feminin si masculin plural – dragi. Forma de vocativ, genul feminin, numarul plural este dragi (dragi colege) sau, cand adjectivul este substantivizat, dragile (dragile mele) ori dragilor (dragilor, ma bucur ca va vad). Corect ar fi fost: Dragile mele, toate stiti ca… Am mai auzit aceasta greseala si alta data: Dragii mei, dragele mele, sunt foarte curioasa… Asa ca, dragele noastre, aveti cu ce sa va rasfatati. Greseala apare frecvent nu numai la vocativ, ci si cand substantivul feminin precedat… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

