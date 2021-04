Stiri pe aceeasi tema

- Sabia lui Damocles atarna in continuare asupra Filarmonicii din Arad, pe care primarul Calin Bibarț pretinde ca nu mai poate sa o finanțeze și sfideaza intreg orașul, uitand ca a ajuns primar cu doar 14.613 voturi. Viceprimarul Lazar Faur, colegul sau de partid, ii ține isonul și deplange starea deplorabila…

- USR PLUS atrage atentia, miercuri, ca bugetul propus al municipiului Arad prevede reducerea cu 60% a fondului de salarii de la Filarmonica, precizand ca "se opune oricarei reduceri de personal care va afecta capacitatea Filarmonicii de a presta servicii culturale". "Proiectul intocmit…

- Dupa ce CJSU Timis a eliminat masura carantinarii orasului Timisoara si a zonei periurbane sambata seara, la nici 24 de ore distanța, printr-o decizie venita de la București, masura carantinarii se prelungește pentru inca trei zile.

- Situatie incerta in Europa, privind pandemia de COVID-19. In timp ce Germania, de exemplu, se pregatește sa relaxeze restricțiile anti-COVID, mizand pe efectuarea a milioane de teste gratuite, guvernul de la Roma a decis inchiderea școlilor din zonele roșii, dupa ce statisticile au

- Grav accident rutier in aceasta seara, pe autostrada A1, pe sensul de circulație Timișoara – Arad. ISU Arad a mobilizat la locul incidentului un echipaj de descarcerare, echipaje SMURD de la Vinga și Vladimirescu, in total 12 subofițeri. Din primele informații, in accidentul petrecut la kilometrul 526…

- UPDATE: Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intervine in dezbaterea legata de oferirea de flori si martisoare in scoli cu ocazia zilelor de 1 si 8 martie. Desi unele inspectorate au comunicat deja ca aceste gesturi sunt intezise, Cimpeanu afirma exact contrariul. „Ministerul Educației nu poate sa se…

- ARAD. Team-managerul de la UTA, Dorin Stana a facut, azi, un anunț-bomba care bucura suporterii echipei: Laszlo Balint ar putea sa fie pe banca UTA-ei, la meciul cu FC Botoșani, care ve avea loc luni, pe stadionul „Francisc Neuman”.

- Premierul Florin Cițu cere reduceri de buget la toate ministerele. Cițu e nemulțumit de sumele cerute de miniștri pentu bugetul din acest an și spune ca ținta guvernului e sa reduca cheltuielile și sa eficientizeze activitatea. "Sunt foarte mulți bani care se duc in sanatate. 65 de miliarde in sanatate,…