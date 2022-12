Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Parlamentului European a fost miercuri tinta unui atac cibernetic, a anuntat un purtator de cuvant al institutiei. Atacul a avut loc la scurt timp dupa adoptarea unei rezolutii ce califica Rusia drept „stat care sponsorizeaza al terorismul”, relateaza Agerpres.Purtatorul de cuvant Jaume Duch…

- Dupa aproape 9 luni de razboi in Ucraina, am reusit sa intelegem, prin efort propriu, nu cu ajutorul propagandei, ca in acea tara conflictul exista demult si graviteaza in jurul problemei privind prezența populatiilor ruse si rusofone. Exponentul rusofobiei ucrainenilor, exacerbate cu sprijin occidental…

- Rusia "aduce prejudicii securitatii alimentare mondiale" prin decizia sa de a-si suspenda participarea la acordul ce permite exportul de cereale ucrainene, a denuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean, Volodimir

- Un diplomat ucrainean a subliniat, duminica, importanta descurajarii nucleare, dupa comentariile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care a afirmat ca nu se angajeaza sa riposteze cu un atac, daca Rusia va folosi o arma nucleara, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reafirmat, luni, sprijinul sau deplin fata de Ucraina, in cadrul unei convorbiri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, si a exprimat angajamentul Frantei de a-si intensifica sprijinul, inclusiv prin echipamente militare, a comunicat Palatul Elysee. Rusia a…

- Duminica, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a angajat sa ”conlucreze cu partenerii sai europeni la noi sanctiuni” impotriva Rusiei, dupa anexarea de catre aceasta a patru regiuni ucrainene, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP și Agerpres . In timpul unei discutii la telefon cu omologul sau…

- Macron se va intilni pe 3 octombrie cu cancelarul german Olaf Scholz și va discuta despre situația din Ucraina. Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se va intilni pe 3 octombrie la Berlin cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a discuta ultimele evoluții cu privire de situația din Ucraina, anexarea…