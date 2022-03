Lecția de gramatică. Cum se scrie corect: va fi sau va fii? Lecția de gramatica. Cum se scrie corect: va fi sau va fii? Sunt unele greșeli gramaticale pe care multe persoane le fac fara ca macar sa iși dea seama. Pentru a evita eventualele neințelegeri, iata care sunt formele corecte. In primul rand trebuie știut faptul ca verbul ”a fi” se scrie cu un singur –i, la urmatoarele moduri si timpuri : Lecția de gramatica. Cum se scrie corect: va fi sau va fii? La infinitiv prezent (forma de dictionar) si perfect – a fi, a fi fost ; La modul imperativ, forma negativa, persoana a doua singular – Nu fi obraznic ! La modul indicativ, timpul viitor – eu voi fi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

