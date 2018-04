Stiri pe aceeasi tema

- In mall-ul Promenada din Capitala s-a deschis primul magazin din Romania in care rafturile sunt goale. Spatiul a fost gandit intentionat asa, tocmai pentru ca oamenii sa poata veni sa doneze hainele pe care nu le mai imbraca si care vor ajunge la familii cu posibilitati materiale reduse.

- Barbatul in varsta de 66 de ani lovit crunt de de doi tineri, la Brasov, si-a recapatat cunostinta, dar va vea nevoie de mult timp ca sa se recupereze, in urma bataii incasate. Deși l-au calcat in picioare și l-au lasat practic fara suflare, omul i-a iertat pe agresori. Printre lacrimi, lecția pe care…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, care vor fi cresterile salariale pentru personalul din sanatate si invatamant, de la 1 martie, scrie Mediafax. „De la 1 martie cresc salariile pentru medici si asistente, care urca direct pe grila din 2022 si, de asemenea, primesc in…

- Peste 900 de copii au fost supravegheati in centre de plasament in judetul Iasi, in 2017. Potrivit unui raport intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi (DGASPC), numarul copiilor care s-au aflat anul trecut in grija statului a fost mai mic decat cel din 2016. Statisticile…

- O mamica din Sibiu a trait o experiența inedita, sambata seara! Și asta pentru ca bebelușul pe care-l purta in pantece s-a grabit sa vina pe lume, nemaiavand rabdare sa fie... vreun medic prin preajma. Așa ca... fetița a venit pe lume in mașina personala a familiei, in drum catre Maternitate. Din fericire,…

- Jandarmii caraseni au dat o mana de ajutor unor tineri care voiau sa ajunga pe munte. Cand mai aveau putin pana sa ajunga in statiune, masina in care cele doua fete si doi baieti se aflau a ramas inzapezita. Jandarmii montani aflati in patrulare i-au observat pe tineri ca se chinuiau sa urce asa ca…

- Doi tineri albanezi, care voiau sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera verde din zona Jimbolia, pentru a ajunge in spatiul Schengen, au fost opriti, joi, la frontiera cu Serbia. ''In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Jimbolia au observat, cu…

- Pentru anul 2018 in lege sunt mentionate doua creșteri salariale, amandoua in luna martie: una pentru medici și asistenți, in cazul carora creșterile vor fi substanțiale, iar cealalta, in cazul angajaților din invațamantul de stat. In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește…