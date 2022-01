Stiri pe aceeasi tema

- Seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, acuza Rusia de strangularea livrarilor de gaze naturale catre Europa, intr-un moment „de tensiuni geopolitice accentuate privind Ucraina”. El a aratat ca nivelul stocat total este la aproximativ 50% din capacitate, fata de 70% in mod normal…

- Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat La inceput de an 2022, prețul gazelor a inceput sa scada din nou in Europa, la scurt timp dupa ce au fost anunțate mai…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca este nedrept ca Moscova sa fie invinuita de preturile-record la gaze naturale din Europa, in conditiile in care, afirma liderul de la Kremlin, gigantul rus Gazprom isi indeplineste toate obligatiile in privinta livrarilor, transmite…

- Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice a fost aprobat de Guvern. Obiectivul general menționat in proiecte este „atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie asupra populației, protecția, in special, a grupurilor celor mai vulnerabile și folosirea crizei ca un element de…

- Preturile și criza gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va incepe sa umple depozitele din Europa. Pretul de referinta european a crescut cu pana…

- Preturile gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va incepe sa umple depozitele din Europa, anunța Mediafax. Pretul de referinta european…

- Criza gazelor din Europa a demonstrat riscurile de a renunta prea rapid la sursele traditionale de energie, a declarat joi seful gigantului petrolier rus Rosneft, Igor Secin, adaugand ca investitiile insuficiente pot pune in pericol capacitatea de a raspunde cererii, transmite Reuters. Remarcile…

- Grupul rus Gazprom se asteapta la venituri record anul acesta, in urma majorarii preturilor gazelor in Europa, si a anuntat infiintarea pana la finalul anului a unui fond de gestionare a riscurilor, evaluat la 726 miliarde de ruble (10 miliarde de dolari), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Compania…