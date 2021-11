Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea antitrust din Italia a amendat giganții americani din domeniul tehnologiei Amazon.com și Apple Inc cu un total de peste 200 de milioane de euro (225 de milioane de dolari) pentru o presupusa cooperare...

- Wilfried Zaha a cerut autoritatilor sa ia in serios rasismul dupa ce a primit mesaje rasiste in urma victoriei echipei lui, Crystal Palace. in fata campioanei Manchester City, informeaza BBC, citat de news.ro Jucatorul ivorian de 28 de ani a postat o serie de mesaje rasiste pe care le-a primit…

- Polițiștii americani cer ajutorul publicului pentru identificarea unui barbat despre care anchetatorii spun ca seamana cu o persoana condamnata pentru o frauda de 350 de milioane de dolari, cautata de 23 de ani,scrie Digi24 . John Ruffo a fost condamnat la sfarșitul anilor 1990 pentru o frauda bancara…

- Bruce Willis a facut o reclama pentru o companie de telefonie din Rusia - doar ca actorul american nu a aparut nicio secunda in fața vreunei camere și nici nu a rostit vreo replica. A fost vorba despre un deepfake autorizat.

- Jucatorul dinamovist Steliano Filip a declarat, duminica seara, ca arbitrul Istvan Kovacs este arogant si si-a batut joc de suporteri. El sustine ca nu merita sa fie eliminat la meciul cu FCSB.

- Distribuitorii de energie si gaze au primit amenzi de 2,77 milioane de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) pentru ca nu au respectat legislatia privind citirea contoarelor, iar oamenii au primit facturi foarte mari, arata datele transmise de ANRE la solicitarea Agerpres.…

- Distribuitorii de energie si gaze au primit amenzi de 2,77 milioane de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) pentru ca nu au respectat legislatia privind citirea contoarelor, iar oamenii au primit facturi foarte mari, arata datele transmise de ANRE la solicitarea AGERPRES.…

- Meciul de debut al lui Cicaldau la Galatasaray de luna trecuta, marcat cu un gol din penalty, a fost umbrit de bataia dintre coechipierii sai, Marcao și Kerem Akturkoglu. Marcao a fost scos din lot și Galatasaray a anunțat azi ca l-a amendat cu 150.000 de euro! „Jucatorul nostru Marcos de Nascimento…