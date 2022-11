Leasing auto sau achitarea imediată a unui autoturism nou? Antreprenorii și managerii sunt constant puși in situația de a lua decizii de natura financiara. Cand vrei sa faci o achiziție sau o investiție, trebuie sa analizezi și sa compari diferitele metode de finanțare sau de plata, pentru a ști care este opțiunea cea mai avantajoasa pentru afacerea ta. Poți cumpara o mașina cu banii jos (cash), apeland la un imprumut bancar (credit) sau printr-un leasing auto. Decizia de finanțare in regim de leasing auto comparativ cu plata cash poate parea dificila, insa o scurta analiza iți va oferi claritate. De obicei, alegerile financiare ce implica sume considerabile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

