Leah Kate a lansat EP-ul “Alive and Unwell”. Confesional și increzator, acest proiect o gasește pe Leah Kate sapand adanc din nou, intruchipand atat indrazneala neplacuta, cat și vulnerabilitatea bruta a legendelor rock care au precedat-o. Momente precum „Alive and Unwell” arata cat de reala este dispusa sa devina. De asemenea, pe noul proiect este prezent și „10 Things I Hate About You”, care acum a depașit 275 de milioane de stream-uri globale, a fost folosit in peste 800.000 de videoclipuri pe TikTok și a ajuns in Top 20 la Pop Radio, precum și „Hot All The Time”. In ultimele 6 luni, starul…