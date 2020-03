Le Point: Rusia: coronavirus, acest spin în talpa lui Vladimir Putin &"Totul e sub control&", asigura președintele rus. Motivele foarte politice care îl determina sa minimizeze amploarea flagelului. Denunțul vine din partea unuia din cei mai apropiați aliați ai Moscovei: Alexandr Lukașenko, presedintele autoritar al Belarusului. “Infectarea cu coronavirus se raspândește în Rusia&", spune el. Cel care are aproape 1.000 km de frontiera comuna cu marele vecin rus nu aduce nicio dovada, dar spune sus și tare ceea ce mulți cred fara sa spuna, potrivit Le Point, citatd e Rador.



