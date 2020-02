Le Point: Armata americană debarcă în masă în Europa Un numar de 37.000 de soldați din 18 țari, dintre care 20.000 de americani, vor participa la Defender Europe 20 în lunile mai și iunie în mai multe țari europene, informeaza Le Point, potrivit Rador.



Aproape 9.000 de soldați americani se afla în prezent în Europa, dar în saptamânile urmatoare numarul lor va crește, iar acest lucru se va întâmpla pâna în luna mai a anului viitor.



Deocamdata 20.000 de soldați americani sunt așteptați sa participe la exercițiul militar Defender Europe 20, care va fi, de asemenea, cea mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a acuzat vineri Israelul ca a folosit avionul Airbus-320 cu 172 de pasageri la bord drept scut pentru a scapa de o riposta siriana la bombardamentele din apropierea aeroportului din Damasc, scrie AFP.Aviația israeliana bombardase o suburbie a capitalei siriene, provocând o…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- Președintele rus Vladimir Putin a relansat marți razboiul declarațiilor cu Polonia, pe care a acuzat-o ca a încheiat o "înțelegere" cu Hitler și a acționat de maniera "antisemita" în zorii celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP.Într-un discurs…

- Rusia si China s-au opus prin veto, in Consiliul de Securitate al ONU, unui proiect de rezolutie initiat de Germania, Belgia si Kuwait care prelungea cu un an ajutoare transfrontaliere ONU destinate unui numar de patru milioane de sirieni, pe care Moscova vrea sa le reduca drastic, relateaza AFP,…

- Aproximativ 9.000 de militari americani stationati in Europa li se vor alatura si vor participa la exercitiul militar ”Defender-Europe 20”, la care urmeaza sa participe in total 37.000 de militari aliati, din mai si pana in iunie 2020, in zece tari europene, a declarat luni generalul Cavoli unui…

- În urma presupusului omor comandat al unui georgian, la Berlin, liderul CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a cerut acțiuni suplimentare împotriva Moscovei, dupa ce miercurea trecuta, Parchetul Federal a facut publica starea anchetei aflate în derulare. „Exista suficiente dovezi…

- Operațiune gigant impotriva spalarii banilor: 200 de arestari in 31 de țari și mii de ”carausi financiari” identificați Politiile din aproximativ 30 de tari au arestat 228 de persoane si au identificat mii de ”carausi financiari”, in cadrul unei vaste operatiuni impotriva spalarii…

- Pentru prima data, țara noastra este pe prima treapta a podiumului la o finala a competiției de echitație (sarituri peste obstacole) Global Champions Tour: sportiva Alexia Apostolescu a invins in etapa de la Praga, Cehia.Pe arena O2 din Praga, duminica, strunind calul ”Avec Courage d'Amour, ploieșteanca…