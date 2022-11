Stiri pe aceeasi tema

- Un an de guvernare PNL-PSD. Implinirea unui an de la instalarea guvernului PNL-PSD ii ofera primului ministru Nicolae Ciuca prilejul de a-si arata optimismul si increderea ca guvernul condus de el a oferit tarii stabilitatea politica necesara pentru traversarea acestei crize multiple. In aceste zile…

- Cancelarul federal Olaf Scholz a afirmat miercuri, in contextul crizei de pe piața energiei din Europa, declanșata de razboiul Rusiei in Ucraina, ca securitatea energetica a Germaniei pentru acest sezon de iarna este „garantata”, informeaza CNN . „Este garantata pentru ca guvernul german a schimbat…

- ”Trebuie ca Statele Unite si China sa fie cu adevarat la inaltime” in domeniile reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si al solidaritatii financiare, a subliniat Macron la Sharm el-Sheikh, intr-o intalnire cu tineri activisti de mediu africani si francezi. Franta si Uniunea Europeana (UE) sunt,…

- Veniturile globale ale grupului au crescut cu 20,5% atunci cand sunt ajustate pentru cedarea fostei sale divizii rusesti Avtovaz, a spus Renault, adaugand ca a inregistrat cel mai bun efect al pretului consemnat vreodata, in timp ce vanzarile trimestriale de vehicule coborat cu 2,4% fata de anul trecut.…

- ”Condamnam asemenea arestari ale unor cetateni rusi”, a denuntat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. El a promis ca Moscova va ”face totul” pentru a-i apara pe cei doi. Unul dintre cei doi rusi este Artiom Uss, arestat luni la Milano, fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoiarsk,…

- Pe langa criza financiara globala si varful pandemiei de Covid-19, acesta este ”cel mai slab profil de crestere din 2001”, a declarat FMI in raportul World Economic Outlook publicat marti. Estimarea PIB-ului sau pentru acest an a ramas neschimbata, la 3,2%, in scadere fata de ritmul de 6% observat in…

- Platforma cauta si elimina in mod regulat conturile despre care considera ca i-au incalcat politica impotriva comportamentului coordonat neautentic. O astfel de activitate a devenit un punct de foc in SUA dupa alegerile prezidentiale din 2016, cand agentiile de informatii au descoperit ca grupurile…

- Germania iși va extinde prezența militara in zona Indo-Pacific prin trimiterea mai multor nave de razboi și prin participarea la exerciții cu aliații, in timp ce urmarește „enorma” creștere a forțelor armate ale Chinei, a declarat șeful apararii germane pentru Reuters. Germania se alatura altor națiuni…