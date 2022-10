Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Doru Ana a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 68 de ani. "Drum lin in lumina, Doru Ana (28 februarie 1954 - 11 octombrie 2022)", se arata pe pagina de Facebook a Casei de Productie a TVR. "Cat de trist! Stiam cat de bolnav a fost! Si totusi fostul meu coleg de an, prin disparitia…

- Vacanța de iarna 2022 - 2023 este mult așteptata de elevi, sarbatorile de iarna fiind un prilej de bucurie pentru toata lumea. Afla care sunt schimbarile in noul an școlar 2022 - 2023 și in ce perioada va fi vacanța de iarna.Cand este vacanța de iarna 2022 - 2023Anul școlar 2022 - 2023 vine cu mai multe…

- Primarul general, Nicușor Dan, spune ca principalele probleme, cele structurale, a incercat sa le rezolve, dar ca mai este mult de munca. Legat de problemele cu termoficarea, edilul-șef s-a rezumat doar la: „o sa fie mai bine ca iarna trecuta”.„In urma cu vreo 60 de ani, bunicul meu a fost negustor…

- Sala Polivalenta din Capitala a gazduit duminica confruntarea dintre CSM București și Clubul Sportiv Universitar din Suceava, partida din cadrul etapei a III-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Formația gazda s-a impus la final cu scorul de 38-33, la capatul unui meci foarte disputat. Echipa ...

- George Simion, liderul AUR, a fost huiduit in prima zi de școala de la Liceul „Gheorghe Lazar” din București, potrivit imaginilor filmate de Vice Romania.Prezența lui George Simion la festivitatea de incepere a noului an școlar de la Liceul „Gheorghe Lazar” din București a fost „o surpriza”, potrivit…

- George Simion ar fi fost primit cu huiduieli la Liceul Gheorghe Lazar din Capitala, unde a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a anului școlar. Elevii l-ar fi huiduit pe liderul AUR in momentul in care a fost chemat sa vorbeasca.

- Elevii si copiii de gradinita incep cursurile sau activitatile din anul scolar 2022-2023 pe data de 5 septembrie. Va fi un an scolar putin mai lung si cu o desfasurare aparte avand cinci module. Anul scolar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani, dar este cu doar cateva zile de cursuri mai lung decat…