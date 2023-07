Comportamentul aberant observat la unii rechini in largul coastelor Floridei ar putea fi rezultatul ingerarii de catre acestia a pachetelor cu cocaina aruncate peste bord de traficantii de ocazie, scrie publicația britanica The Observer, potrivit news.ro.Acesta ar putea fi scenariul urmatorului film apocaliptic cu tematica marina: oamenii de stiinta cred ca rechinii infometati s-ar putea infrupta din pachetele cu droguri pe care le gasesc aruncate in largul coastelor Floridei.Discovery a realizat un documentar care examineaza daca pradatorii oceanului se "infrupta" intr-adevar din drogurile pe…