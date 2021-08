Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile din acesta vara continua sa doboare record dupa record, iar valul de canicula se prelungește. Luna iulie a acestui an a intrat in top 3 cele mai calduroase din 1961 și pana in prezent.

- Urmeaza zile de foc in Romania, in care temperaturile vor crește enorm, iar disconfortul termic va fi foarte ridicat. Alerta ANM. Temperaturile ating cote alarmante Ne așteapta un val de canicula periculos, cu temperaturi care pot ajunge pana la 40 de grade Celsius la umbra, in timp ce disconfortul…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj aduce in atentia angajatorilor obligatiile ce le revin in perioadele de canicula, in vederea asigurarii conditiilor de microclimat la locul de munca. Ce sunt temperaturile ridicate extreme? In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta nr.99/2000, prin temperaturi…

- In jumatatea vestica a țarii vremea se va menține caniculara, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, iar valorile termice diurne se vor situa, in general, intre 37 și 39 de grade. In restul teritoriului vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic ridicat mai ales dupa-amiaza, cand…

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii.

- Alexandra Dinu a fost surprinsa de catre paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la una din cafenelele de lux din Capitala, la care merge frecvent. De data aceasta, insa, frumoasa bruneta nu a fost insoțita de soțul ei, de care este intotdeauna nedezlipita, ci și-a servit…

- Sanctiunile impuse Iranului vor putea fi ridicate numai daca tara va respecta acordul nuclear din 2015, convenit cu puterile occidentale, a anuntat vineri Casa Alba, transmite Reuters. Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat vineri ca au avut loc progrese in discutiile dintre…