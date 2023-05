Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Arad desfașoara in aceasta perioada un amplu control privind respectarea prevederilor legal din domeniul protecției consumatorilor in rețeaua de magazine... The post A venit randul UNICARM… Inspectorii de la protecția Consumatorului Arad au „executat”…

- Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunța ca doi barbați suspecți, care intenționau sa participe la acțiunea de protest planificata astazi in centrul capitalei, au fost conduși la sediul Poliției pentru documentare. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi avut asupra lor obiecte interzise, inclusiv…

- Primavara adevarata nu se lasa așteptata! O veste buna despre acest lucru au impartașit ieri specialiștii Societații Ornitologice Romane: ”Au venit berzele! Emil Birsan le-a surprins ieri in zona lacului Plumbuita, din București. Nu uitați sa priviți cerul!” #SOR #berzealbe

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri in India, unde a venit pentru a participa la o reuniune ministeriala a G20, ca aceasta tara si Rusia nu vor accepta practici „neocoloniale”, precum sanctiunile unilaterale, amenintarile si santajele la adresa statelor suverane, relateaza agentia…

- Constanta se dovedeste a fi, inca o data, casa buna pentru loturile nationale de tenis de masa ale Romaniei. Dupa junioarele U15, a venit randul junioarelor U19 sa isi perfectioneze executiile in prestigiosul centru de la malul marii. Primele jucatoare de tenis de masa care au venit in cantonament pe…

- Dorian Popa și-a surprins fanii, din nou, dupa ce a ales un mijloc de transport total neateptat. Vloggerul obișnuit cu mașini de lux, a mers la mall și s-a plimbat in interior cu scuterul. Totul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare chiar de el.

- Deducere din impozitul pe venit pentru fiecare copil inscris la școala: Ce condiție trebuie indeplinita Deducere din impozitul pe venit pentru fiecare copil inscris la școala: Ce condiție trebuie indeplinita De la inceputul anului 2023, parinții salariați beneficiaza, de o deducere suplimentara de 100…

- Familia copilului locuieste in apropierea unitatii, iar tatal a venit la poarta detasamentului pentru a cere sprijinul pompierilor."Fara sa stea prea mult pe ganduri, trei pompieri au urmat barbatul pana la apartamentul de la al doilea etaj dintr-un bloc de locuinte de vis-a-vis. Acolo, o mama isi tinea…