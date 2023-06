Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul cu numarul 11 al celebrului show de gatit de la Antena 1, Laurențiu Neamțu, Nina Hariton și Paul Tudosescu, cunoscut sub numele de Pablo, au reușit sa-și asigure un loc in marea finala. Aceștia au demonstrat, nu doar priceperea lor in bucatarie, ci și determinarea catre de pasionați sunt…

- Chefi la cuțite creat legaturi speciale și prietenii intre concurenți, despre care spera sa reziste și in afara competiției. Cel care pleaca acasa cu un prieten este Matthew Ehsanmehr, csre i-a facut o declarație speciala lui Constantin Onut, noul sau amic. Concurentul a marturisit ca și-a creat o intreaga…

- Constantin Onut a revenit, in aceasta ediție, in echipa lui Sorin Bontea. Revenirea sa a fost o bucurie pentru el, dupa cateva ediții petrecute in echipa lui Florin Dumitrescu, insa momentele tensionate cu colegii au inceput imediat. Concurentul le-a dat cateva replici acide, insa a incercat sa se stapaneasca.

- Tensiunea este la cote maxime in episodul 32 al sezonului 11 de la Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu nu s-a mai putut abține și a facut o criza de nervi. Ce l-a scos din sarite pe jurat in timpul probei.

- Vestea ca echipele lui Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au intrat la duel a fost neplacuta pentru toata lumea. Ei bine, neplacerile au continuat și la proba de duel, unde a izbucnit un intreg scandal intre George Popescu și Amalia Esa. Concurentul i-a facut acuzații grave și a izbucnit in nervi.

- Ediția din aceasta seara a adus, din nou, o eliminare. Dupa ce echipa lui Florin Dumitrescu s-a salvat, concurenții lui Sorin Bontea și ai lui Catalin Scarlatescu au ajuns la duel, iar proba nu a fost deloc ușoara, din contra, i-a pus in incurcatura.

- Ediția din urma cu o seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite” le-a mai adus juraților un cuțit de aur. Norocosul a fost Florin Dumitrescu, care a ales sa iși puna bazele in acest sezon in Laurențiu Neamțu. Concurentul i-a impresionat cu cariera culinara impresionanta, formata de-a lungul anilor in…

- Laurențiu Neamțu este concurentul care i-a impresionat din plin pe jurații emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. La final, acesta a primit din partea lui Florin Dumitrescu un cuțit de aur și șansa de-a merge direct in echipa lui.