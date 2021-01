Stiri pe aceeasi tema

- Saveta Bogdan nu a lipsit de la Star Matinal nici in prima zi a anului 2021. Fiind o buna prietena a Antenei Stars, interpreta de muzica populara a facut show alaturi de Dima Trofim intr-un duet al generațiilor, apoi s-a destainuit in direct. Vedeta a facut marturisiri incitante despre viața sa amoroasa,…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Cei doi locuiesc impreuna și au o relație discreta. Vedeta a vorbit și despre relația cu mama iubitului ei, dar și despre nunta cu acesta.„Nu exista un trebuie cand vorbim de dragoste. Ne simțim tare bine impreuna…

- Gabriela Cristea a ales sa se dedice familiei sale dupa ce a incheiat proiectul ”Like a Star” de la Antena Stars. Astfel, in așteptare de noi oferte care sa ii surada, prezentatoarea TV s-a aciuat casnicelor, meserie deloc ușoara, mai ales daca prin casa umbla doi copii. Vedeta a povestit pentru Click!…

- Oana Roman este din ce mai activa pe contul de socializare, așa ca seria dezvaluirilor din viața ei continua. Vedeta a organizat o sesiune de intrebari pe Instagram și a raspuns sincer. Ea a recunoscut ca s-a certat de mai multe ori cu Marius Elisei, ca au ajuns chiar și la desparțire.„Ne-am certat…

- Brigitte Pastrama s-a saturat de traiul avut alaturi de soțul sau, Florin Pastrama. Cei doi sunt de doi ani impreuna, insa sfarșitul pare mai aproape ca niciodata. Ce destainuiri a facut vedeta, in direct, la Antena Stars?

- Olga Popa, prezentatoarea emisiunii “Tips&Triks – la drum cu vedetele”, de la Antena Stars este insarcinata cu primul copil. Vedeta de televiziune a facut marele anunț pe rețelele de socializare chiar in ziua de Moș Nicolae. „Am vrut sa aman cat se poate de mult acest moment pentru a ma obișnui mai…

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- In ultimele luni, Oana Roman a trecut prin transformari fizice notabile. Vedeta s-a pus serios pe slabit, a dat jos pana acum circa 17 kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Oana Roman a reușit sa slabeasca micșorand cantitea zilnica de hrana pe care o consuma, dar, cu toate acestea, a fost…