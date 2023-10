Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 11 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Laura Giurcanu si Sanziana Negru au marturisit ca au plecat in cel mai dur relity show din Romania cu gandul de a gusta din adrenalina și aventura. Totuși, cele doua și-au dat seama rapid ca America Express este o provocare…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au acceptat provocarea vieții lor și au decis sa plece impreuna pe Drumul Soarelui la America Express. Cu siguranța, ceea ce au trait acolo a fost cu totul special, astfel ca, la intoarcere, au decis ca trebuie sa iși faca un tatuaj, care sa le aminteasca mereu de experiența…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au trait aventura vieții lor in America Express! Cele doua vor sa iși aminteasca pentru totdeauna de mega-aventura din competiție, astfel cp au decis sa iși faca tatuaje identice, semnificative pentru ceea ce au trait. Iata ce model au ales!

- Laura Giurcanu este o prezența cunoscut in lumea mondena și in televiziune. A participat la Next Top Model by Catalin Botezatu, unde a capatat notorietate pe vremea cand era doar o puștoaica. Dar cine este Laura Giurcanu de la America Express sezonul 6? De la modeling la lumea online Vedeta este acum…

- Sanziana Negru este un nume cunoscut in Romania, fiind una dintre cele mai apreciate influencerițe din țara. Cu o poveste de viața interesanta și o cariera in continua ascensiune, Sanziana Negru a captat atenția publicului prin frumusețea sa. Totuși, cine este Sanziana Negru de la America Express sezonul…

- Laura Giurcanu a plecat in America Express alaturi de Sanziana Negru și se pare ca au facut o echipa minunata, dupa cum a marturisit influencerița. Despre aceasta experiența, concurenta spune ca a fost cu totul speciala și diferita fața de tot ce a trait pana in prezent.

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt doua dintre cele mai iubite influencerițe din Romania! Dincolo de viața profesionala, acolo unde, uneori, au proiecte impreuna, cele doua sunt prietene extrem de bune și au facut echipa in noul sezon al emisiunii America Express - Drumul Soarelui. Ce spune Sanziana…

- S-a aflat cine sunt finaliștii de la America Express 2024. Filmarile pentru cea mai așteptata emisiune de la Antena 1 s-au incheiat, cele 9 echipe au revenit in țara și au facut deja primele dezvaluiri despre experiența din America Latina. Noul sezon America Express a fost filmat in Columbia, Ecuador…