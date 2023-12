Stiri pe aceeasi tema

- Laura Dragomir, specialist in comunicare, ne spune la Dialogurile puterii ca puterea se cucerește și ca trebuie sa fie confirmata de ceilalți ca sa fie funcționala. Și mai vorbește despre cum vom vota anul viitor: votam liderul sau programul, poate o promisiune sau vom vota in funcție de siguranța fagaduita?…

- Odata o eticheta pusa, fie ea buna sau rea, este greu sa mai schimbi ceva, te insoțește si chiar poate sa iți schimbe toata viața. “Pune cineva o eticheta și ramai acolo incorsetat”, marturisește scriitoarea Sașa Constantinescu, la Dialogurile Puterii. „O eticheta buna sau rea, cum se intampla sa fie…

- La Dialogurile Puterii vorbim, astazi, alaturi de scriitoarea Sașa Constantinescu despre eticheta – ce inseamna, cine o pune și cum o purtam, indiferent de epoca, dar și despre conformarea oamenilor la grup. Eticheta ca buna cuviința sau eticheta ca judecare, sunt doar cateva dintre valențele acestui…

- „Ai un zambet minunat”, „Ești cel mai bun prieten”, „Nici nu știi cat de mult conteaza ca ești langa mine in aceste momente” sau „Ma faci atat de fericit” sunt doar cateva exemple de complimente. Unii oameni ar putea spune ca vorbele nu conteaza și ca intr-o relație, fie aceasta de amiciție sau de cuplu,…

- ​Din 8 ianuarie 2024 nu vor mai circula trenuri directe intre Cluj și Oradea, pentru ca incep ample lucrari de modernizare și electrificare ce vor dura cațiva ani. Ce vor face oamenii pe o ruta populara unde circulau zilnic 19 trenuri pe sens?. Exista un plan de a inlocui trenurile cu autobuzele și…

- Cu fiecare an care trece, targurile de Craciun devin o tradiție indragita in intreaga lume, aducand bucurie și spirit festiv in inimile oamenilor. Dar v-ați intrebat vreodata cum a inceput aceasta tradiție magica? Haideți sa ne intoarcem in timp pentru a descoperi povestea primului targ de Craciun organizat…

- Gica Popescu, fostul capitan al primei reprezentative, și-a schimbat discursul și l-a felicitat pe Edi Iordanescu pentru calificarea la Euro 2024. Romania s-a calificat matematic la EURO, dupa 2-1 cu Israel. ...

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ideea ca Ucraina ar fi ajuns intr-un impas pe campul de lupta in timpul unei conferințe de presa pe care a susținut-o alaturi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care efectueaza sambata o vizita neanunțata la Kiev.