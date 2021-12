Stiri pe aceeasi tema

- Controalele au vizat, in special, zonele aglomerate, agenții economici, mijloacele de transport in comun, precum și verificarea persoanelor aflate in izolare sau in carantina la domiciliu.

- De luni, masca de protecție trebuie sa fie purtat și pe strada, indiferent daca o persoana este singura, iar singura excepție este cand aceasta face sport, precum jogging, a afirmat șeful DSU, Raed Arafat, vineri seara, explicand noile restricții anti-COVID.„Masca devine obligatorie peste tot, se anuleaza…

- Diana Șoșoaca a luat cuvantul azi in plenul unde va fi dat votul de incredere pentru Cabinetul Cioloș, fara sa poarte masca de protecție. Iata ce mesaj a transmis senatoarea. Diana Șoșoaca, mesaj halucinant din Parlament Diana Șoșoaca nu se dezice. Senatoarea independenta l-a salutat azi, de la Tribuna…

- Odata cu depașirea pragului ratei de incidenta de 6/1.000 locuitori, masca de protecție a devenit, din nou, obligatorie pe strada in municipiul Dej. Rata de infectare in Dej este mai mare de 6 la mie, astfel ca s-a instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice deschise.…

- Zeci de credincioși au venit inca din 1 octombrie la moaștele Cuvioasei Sfanta Parascheva de la Iași. In fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva, care este cinstita in Moldova, la Iași, unde se afla moaștele sfinte de peste 350 de ani.Reprezentanții…

- Valul patru a luat cu asalt Romania, astfel tot mai multe persoane se confrunta cu numeroase probleme din cauza maștii de protecție care a devenit obligatorie atat in interior cat și exterior. Ei bine, printre aceștia se numara și Adriana Bahmuțeanu, care a fost in centrul unui scandal intr-un hypermarket…

- Medicul Adrian Streinu face un prognostic infricoșator pentru romani. Potrivit fostului manager de la “Matei Balș”, masca de protecție va mai trebui purtata mult timp de acum incolo. De asemenea, specialistul considera ca fiecare roman in parte este responsabil pentru situația dramatica in care se afla…

- Situatie scandaloasa intr-un troleibuz din orasul Chisinau. Un barbat a fost insultat si chiar dat afara cu forta din unitatea de transport, de un alt pasager.Imaginile video au devenit virale, iar oamenii se impart in doua tabere.