- Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General au dispus clasarea dosarului in care Laura Codruta Kovesi era acuzata de luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu, a transmis Parchetul General, marți, 2 mai, intr-un comunicat.Este vorba despre dosarul care…

- Bogdan Olteanu, fost președinte liberal al Camerei Deputaților și fost viceguvernator al BNR, iese din inchisoare cu 3 ani inainte de executarea pedepsei de 5 ani pentru trafic de influența. Olteanu era inacrcerat la Penmitenciarul Margineni de doi ani, cand a fost condamnat definitiv pentru ca ar fi…

- Parchetul Uniunii Europene și DNA cerceteaza contractul de achiziție incheiat de Poliția Romana cu firma Automobile Bavaria, pentru cumpararea a 600 de mașini BMW, transmite Europa Libera. Poliția transmite, de asemenea, intr-un punct de vedere pentru Europa Libera, ca nu au fost inca recepționate mașinile.…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Seful garii din Larisa, in centrul Greciei, a fost arestat dupa coliziunea frontala violenta intre doua trenuri soldata marti noapte cu cel putin 36 de morti, informeaza marti surse din politie, relateaza AFP. „Seful de gara in varsta de 59 de ani a fost arestat. Faptele care ii sunt reprosate vor fi…

- Parchetul European investigheaza fraude de milioane de euro legate de gazele cu efect de sera in Bulgaria. Intr-un anunt oficial al parchetului condus de Laura Codruta Kovesi se precizeaza ca in cursul zilei de luni „in Bulgaria au fost efectuate zeci de perchezitii si actiuni de investigatie in cadrul…