Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este cercetata disciplinar de Inspectia Judiciara in cel de-al patrulea dosar. Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput actiunea disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi pentru ca a inserat intr-un comunicat date confidentiale dintr-o ancheta derulata de catre procurorii din subordine, in perioada in care se afla la conducerea parchetului anticorupție. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la raspunderea procurorului in cauza.…