Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pro Infrastructura (API) a captat, zilele trecute, cu ajutorul unei camere video de tip „time-lapse”, primele imagini cu zona viitorului viaduct de pe autostrada Transilvania, pe tronsonul dintre județele Cluj și Salaj.

- Matia Corvin s-a nascut in urma cu 578 de ani, pe 23 ianuarie, la Cluj, din tata roman si mama unguroaica. S-a nascut intr-o casa care inca exista, la Cluj. Este unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei și este singurul rege nascut in Transilvania. Pe teritoriul actual al Romaniei s-au mai nascut numai…

- ANM a emis o avertizare COD GALBEN de ceața, burnița și polei pentru mai multe județe din Transilvania printre care Alba, Cluj, Mureș, Sibiu, Brașov, Bistrița- Nasaud și Harghita. Pentru județele respective avertizarea este in vigoare de luni 22 februarie ora 23,00 pana in 23 februarie ora 5,00. Sunt…

- Agenția de Dezvoltare Regionala Nord- Vest are de azi o noua conducere. Președintele Consiliul Județean Bistrița Nasaud a fost ales peședinte al Agenției. ”Multumesc tuturor colegilor pentru increderea acordata” a declarat Radu Moldovan. Șase județe sunt cuprinse in Regiunea de Nord- Vest a țarii,…

- Azi incepe vaccinarea populației cu serul AstraZeneca, in Romania. Cine poate primi acest ser. De astazi incepe in Romania vaccinarea populației cu serul AstraZeneca, recomandat persoanelor intre 18 și 55 de ani, cu rapel la opt saptamani. In acest scop au fost deschise 180 de noi cabinete de vaccinare…

- Horațiu Cosma, membru al Asociației Pro Infrastructura și secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a realizat vineri, 29 ianuarie, o vizita de lucru pe Autostrada A3 Transilvania, pe sectoarele de langa Cluj – Napoca și Targu Mureș, precum și pe Autostrada A10 Sebeș – Turda. In ceea ce privește…

- Pe pagina președintelui UDMR, Kelemen Hunor, se anunța ca cinci dintre Prefecturile din Transilvania vor reveni UDMR in urma negocierilor din noaptea trecuta cu partidele din coaliția guvernamentala. Hegedus Csilla a anunțat ca UDMR a mai obținut și 11 posturi de subprefect, potrivit maszol.ro.

- În urmatoarele saptamâni, meteorologii anunta vreme calda în toate regiunile. În weekend, se anunta chiar maxime de 14 grade în sud-estul tarii, valori anormale pentru data din calendar. Temperaturi de pâna…