Deși i-a fost retras Ordinul Steaua Romaniei din acest motiv, pastorul maghiar Laszlo Tokes nu renunța la ideile Transilvaniei libere, pe care o compara cu Gagauzia. Administrația Prezidențiala trebuie sa-i plateasca lui Laszlo Tokes suma de 4.725 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata in recurs, in dosarul in care pastorul reformat și lider al comunitații maghiare din Romania cere anularea decretului prin care i s-a retras Ordinul „Steaua Romaniei”. Din actele dosarului rezulta ca pastorul maghiar nu se dezice de afirmațiile pentru care i-a fost retrasa distincția, ba mai mult, face apologia…