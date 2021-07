“Last Ice Area” din Oceanul Arctic se topeşte mai repede decât era de anticipat Cea mai veche si groasa gheata marina cunoscuta drept “Last Ice Area” (ultima zona de gheata) se topeste mai repede decat era anticipat pe masura ce pamantul se incalzeste, au precizat intr-un nou studiu oamenii de stiinta de la Polar Science Center. Localizata in nordul Groenlandei si in arhipelagul arctic canadian, suprafata zonei de gheata este deosebit de groasa, ramanand inghetata de 4-5 ani sau mai mult. Din cauza schimbarilor climatice si a anomaliilor meteorologice, zona a pierdut 50% din gheata in est anul trecut. Curentii oceanici anormali si vanturile au… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

