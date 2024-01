Stiri pe aceeasi tema

- Primarul USR al orașului Campulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat un atac vehement la adresa președintelui USR, Catalin Drula, in cadrul ședinței Comitetului Politic al USR din acest weekend. Lasconi a solicitat conducerii partidului sa-și prezinte demisia in cazul in care USR obține un scor sub 20%…

- Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, i-a transmis liderului USR Catalin Drula ca daca partidul nu ia 20% in alegeri, intreaga conducere a partidului trebuie sa demisioneze. Lasconi mai spune ca așteapta de 3 luni o discuție cu conducerea partidului, dupa ce i s-a dat „un șut in fund” de pe…

- Elena Lasconi, primarita la Campulung Muscel, l-a atacat pe liderul USR, Catalin Drula, in cadrul ședinței Comitetului Politic al formațiunii. Potrivit Digi24, ea a spus ca, daca USR nu ia 20% la alegerile de anul acesta, intreaga conducere a partidului trebuie sa demisioneze. Totodata, le-a transmis…

- Elena Lasconi, primarul orașului Campulung Muscel, l-a atacat pe liderul USR, Catalin Drula, in cadrul ședinței Comitetului Politic al formațiunii, desfașurate duminica.Potrivit presei centrale, Elena Lasconi a spus in ședința ca, in situația in care USR nu ia 20% in alegerile europarlamentare de anul…

- Elena Lasconi, primarul orașului Campulung Muscel, l-a atacat pe liderul USR, Catalin Drula, in cadrul ședinței Comitetului Politic al formațiunii. Aceasta i-a spus ca in situația in care USR nu ia 20% in alegerile de anul acesta, intreaga conducere a partidului trebuie sa demisioneze. De asemenea,…

- Elena Lasconi, primarița din Campulung Muscel, a afirmat ca nu ea a ales sa faca un pas in spate la europarlamentare, fiind o decizie forțata de conducere, iar ei i-a fost comunicata de Catalin Drula, șeful partidului.

- Primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a transmis marți, 7 noiembrie, pe un grup intern de WhatsApp al partidului condus de Catalin Drula, ca nici excluderea de pe listele USR pentru europarlamentare nu a afectat-o precum scandalul iscat dupa ce fiica ei, Oana Lasconi, a spus ca este „dezgustata”…

- Elena Lasconi, primarul USR din Campulung Muscel, a anunțat ca nu va mai candida la alegerile europarlamentare. Vezi mai jos de ce a facut aceasta decizie fosta prezentatoare de la Pro TV. Vezi și: Orasul superb din Romania pe care trebuie sa il vizitezi. E cochet, deloc aglomerat si la doar 2 ore de…