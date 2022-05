varsta minima in competitiile de patinaj artistic va creste treptat pana la 17 ani Federatia Internationala de Patinaj (ISU) a propus cresterea varstei minime pentru competitiile de patinaj artistic ale seniorilor de la 15 ani la 17 inaintea Jocurilor Olimpice de iarna din 2026, pentru a ajuta tinerii sportivi sa faca fata cerintelor fizice si psihologice ale acestui sport. Intre propunerile facute de ISU pentru ordinea de zi a celui de-al 58-lea Congres al sau, care va avea loc luna viitoare, in Thailanda, forul mondial a anuntat ca spera sa creasca in mod gradual varsta minima in urmatorii trei…