Simptomele miopiei la copii si tratament

Un viciu de refractie frecvent intalnit in randul copiilor este miopia. Aceasta afectiune este destul de des intalnita in populatia unei tari, putand fi vorba despre un procent de 5-10% chiar. Cum se manifesta miopia? Ei bine, in loc ca razele luminoase sa se focalizeze pe suprafata retinei, acestea se focalizeaza in fata… [citeste mai departe]